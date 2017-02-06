Россиянин вернулся из Мексики с вирусом Зика

Еще один случай завоза вируса Зика зафиксирован в России. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас зафиксирован новый случай завоза вируса Зика, турист вернулся из Мексики», — рассказала журналистам 6 февраля Попова.

В ноябре прошлого года глава Роспотребнадзора сообщала, что в России было 13 случаев завоза лихорадки Зика из зоны Карибского бассейна.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.