В Петербурге у безработного отняли цепочку за четверть миллиона

Редкое украшение приглянулось грабителям в Красногвардейском районе Петербурга. Они отобрали у прохожего цепочку стоимостью четверть миллиона рублей.

Как стало известно «Фонтанке», 5 февраля в полицию с заявлением о грабеже обратился 29-летний безработный петербуржец. По его словам, накануне около десяти часов вечера двое неизвестных напали на него на улице Громова и сорвали с шеи цепочку. Очевидно, злоумышленников привлекло плетение ювелирного украшения, называемое «Фараон». Судя по всему, грабители не прогадали, так как драгоценность потерпевший оценил в 240 тысяч рублей.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, проводится проверка.