Пермский губернатор Басаргин досрочно сложил полномочия

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении своих полномочий.

«Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий», — сообщил он журналистам 6 февраля.

По словам чиновника, до сентября осталось немного времени, и кандидат, выдвинутый президентом в губернаторы, «должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона».

Басаргин занимал пост губернатора Пермского края с мая 2012 года. Ранее, с октября 2008 года, он являлся министром регионального развития России.

Напомним, что сегодня в газете «Ведомости» вышла статья, в которой говорилось о скорой отставке пяти российских губернаторов. Басаргин упоминался в этом списке. Источник в Кремле сообщил о недовольстве высшей власти работой ряда глав регионов, в том числе Пермского края.