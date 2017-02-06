Из больницы Скворцова-Степанова сбежал пациент, лечившийся там по решению суда

Пациент сбежал из психиатрической больницы имени Скворцова-Степанова в Петербурге. В клинику мужчина с тяжелым расстройством попал не добровольно – по решению суда.

Как стало известно «Фонтанке», 5 февраля в полицию обратились врачи психиатрической больницы имени Скворцова-Степанова. Они сообщили, что не обнаружили на месте своего подопечного – 35-летнего мужчину. Пациент был направлен на лечение в клинику на Фермском шоссе принудительно – по решению суда.

Ведется розыск сбежавшего.