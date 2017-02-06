Роспотребнадзор выступил против скидочных акций на алкоголь

Скидочные акции на алкогольную продукцию, по сути, являются рекламой алкоголя и должны быть запрещены, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя предложение об исключении алкоголя из акций магазинов.

"Скидочные акции должны рассматриваться, как и любая другая рекламная кампания, и должны быть запрещены", — заявила 6 февраля Попова.

На прошлой неделе телеканал RT сообщил, что в Госдуме готовят законопроект, запрещающий включать алкоголь в скидочные акции. Соответствующие поправки к законодательству предлагает депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев. По его словам, скидки на алкоголь способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков. По данным телеканала, с парламентарием согласились и в Общественной палате.