СМИ: В Гонконге задержан похититель петербургского бриллианта за 6 млн

Предполагаемого похитителя бриллианта с ювелирной выставки в Петербурге обнаружили в Гонконге. Об этом сообщили СМИ, но в информации не указаны даже те подробности, о которых писала "Фонтанка" накануне. Официально информация пока не подтверждена.

На сайте «Комсомольской правды» сообщается, что подозреваемого задержали в минувшее воскресенье, 5 февраля. Пока не указывается даже пол задержанного, но, по информации «Фонтанки», речь должна идти о гражданке Китая, двое ее сообщников ранее были задержаны в Петербурге. Не упоминается в новости и про ход переговоров об обмене драгоценности на свободу задержанной на выставке сообщницы.

Напомним, 1 февраля на открытии Международного форума JUNWEX, который проходил в «Экспофоруме», со стенда «Бриллиантов Якутии» злоумышленники украли бриллиант. Судя по записям камер видеонаблюдения, около 11:50 специалист по оценке драгоценных камней дал дорогой экспонат в руки гражданке Китая Лю Лимей, а та незаметно передала его стоящему рядом соотечественнику Лу Бо, который, якобы вытирая губы, засунул бриллиант себе в рот.

Женщину вскоре задержали на территории «Экспофорума», а мужчину – в аэропорту, однако у них драгоценность не нашли. По предварительным данным, в похищении участвовала еще одна китаянка, которой удалось покинуть Россию и уехать на родину. Задержанная Лю Лимей под контролем полицейских общалась с предполагаемой сообщницей по телефону: была попытка организовать обмен бриллианта на задержанную, однако беглянка не пошла на сотрудничество.

Похищенный камень оценивается в 6,3 миллиона рублей.