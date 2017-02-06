В Петербурге лжеминер ошибся адресом

Юный хулиган «заминировал» несуществующий дом в Красносельском районе Петербурга. А «метил» – в школу.

Как стало известно «Фонтанке», 5 февраля в 19:51 неизвестный подросток позвонил в экстренные службы с сообщением о минировании школы №522 в доме №86 по Ленинскому проспекту. Полицейские отправились на место, где выяснилось, что по указанному злоумышленником адресу нет не только школы, но и вообще какого-либо здания.

Реально существующую школу №522 на Малодетскосельском проспекте в Адмиралтейском районе тоже обследовали, но никаких взрывных устройств не нашли.