В РАН признали гомеопатию лженаукой

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии».

Об этом 6 февраля пишет «Коммерсантъ». По данным издания, в комиссии советуют Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник, а антимонопольной службе — защитить граждан от недостоверной рекламы о наличии у таких препаратов «лечебных свойств». Кроме того, аптекам рекомендуется не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами, а провизорам — перестать их рекомендовать потребителям.

Согласно документу, «лечение сверхмалыми дозами» гомеопатических препаратов не имеет «научных основ и обоснований».

«Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют»,— говорится в меморандуме.

В документе напоминается, что гомеопатия существует более 200 лет, попытки подвести под нее теоретическую базу предпринимались неоднократно, но все они, включая клинические испытания, были безуспешными.

Гомеопатия — вид альтернативной медицины, основанный на применении сверхмалых доз препаратов, вызывающих в больших дозах проявления этой же болезни у здоровых граждан. Принцип лечения «подобного подобным» сформулирован в XVIII веке немецким врачом Христианом Ганеманом. Применение гомеопатии в «практическом здравоохранении» было разрешено приказом Минздрава России в 1995 году.