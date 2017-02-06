В Сибири закрыли казино под вывеской похоронного дома

В Иркутске закрыли казино, работавшее в ритуальном агентстве. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили 6 февраля в Следственном управлении СК РФ по региону, следователи вместе с сотрудниками ФСБ нагрянули в двухэтажный дом на улице Розы Люксембург в Иркутске, где горожанам предлагали надгробные плиты и венки. В реальности под вывеской ритуального агентства работало игорное заведение: на первом этаже продавали похоронные принадлежности, а на втором – принимали ставки и играли в покер.

«В ходе обыска были изъяты 23 развлекательных аппарата, стол для игры в покер, игральные карты, фишки, полотно для покерного стола… Также в ходе обыска изъяты денежные средства, документация, касаемая деятельности казино», – сообщили в СУ.

В момент визита силовиков и чекистов в казино находились посетители и персонал.

Ведется расследование.