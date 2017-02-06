Выезд на встречку спровоцировал смертельное ДТП у Константиновского дворца
Смертельное ДТП произошло ночью 6 февраля в Стрельне, напротив Константиновского дворца, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.
На пересечении Санкт-Петербургского и Красносельского шоссе столкнулись «Тойота Королла» и автомобиль «Ивеко», принадлежащий известной торговой сети. Причиной, по предварительным данным, стал выезд на встречную полосу.
Погиб водитель «Тойоты».
Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».