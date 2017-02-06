Выезд на встречку спровоцировал смертельное ДТП у Константиновского дворца

Бархатный сезон для угонщиков

Угонщики не берут отпусков ни летом, ни осенью, работая без обеда и выходных. Так, 9 сентября около 16 часов по полудню на Удельном проспекте произошел дерзкий угон автомобиля ToyotaLandCruiser 200 практически сразу после того, как собственник отошел от своего «железного коня».