«Зенит» сыграл вничью с «Оденсе»

Вничью сыграл петербургский футбольный клуб "Зенит" в очередном матче на сборах в Испании против датского клуба "Оденсе" в воскресенье, 5 февраля. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Главный тренер петербургской команды с первых минут выпустил на поле Юрия Лодыгина, Александра Анюкова, Бранислава Ивановича, Николаса Ломбертса, Доменико Кришито, Хави Гарсию, Артура Юсупова, Данни (капитан), Олега Шатова, Роберта Мака и Артему Дзюбу.

Счет открыл на 10 минуте Кришито дальним ударом с центра поля. После перерыва Нету сменил Анюкова. На 54-й минуте "Зенит" пропустил. На 68-й с поля ушли Ломбертс, Данни, Шатов и Дзюба, а вместо них вышли Чернов, Молло, Цаллагов и Джорджевич. На 77-й Луческу произвел еще три замены: вместо Гарсии, Ивановича, Мака и Лодыгина появились Эрнани, Зуйков, Могилевец и М. Кержаков. Финальный свисток зафиксировал ничью 1:1.

Напомним, ранее "Зенит" потерпел первое поражение на сборах, проиграв чешской "Спарте" со счетом 0:2.

В Петербург команда вернётся 7 февраля.