В Свердловской области усыпили закусавших ребёнка собак и задержали хозяев

Хозяева собак, предположительно закусавших насмерть 7-летнюю девочку, задержаны в деревне Пальмино в Свердловской области 5 февраля. Животных заставили усыпить.

Как сообщает пресс-служба областного СК, в воскресенье днём на детской площадке перед местным ДК в Пальмино подростки обнаружили искусанную животными бездыханную 7-летнюю девочку. Ребята побежали за помощью, однако прибывший медработник констатировал смерть ребенка. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и следователи, которым подростки рассказали, что рядом с погибшей девочкой они видели двух больших собак без намордников и поводков. Хозяев четвероногих нашли быстро, в этой же деревне. Известно, что они 1963 и 1975 годов рождения. Под контролем следователей они усыпили собак. На теле животных эксперты обнаружили следы крови, которые были взяты для анализа.

Владельцев собак задержали в рамках возбужденного уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. В ближайшее время им предъявят обвинение. Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об их аресте. В настоящий момент по делу проводятся молекулярно-генетическая и медико-криминалистическая экспертизы. Следователи выясняют, проявляли ли раньше собаки агрессию, а также то, почему девочка оказалась на улице одна.

Погибшая проживала с матерью и братом.