В Раухфуса спасают подростка, сыгравшего в прятки в десятиметровом колодце

Упавшего в глубокий колодец школьника доставили из Сестрорецка в Детскую больницу имени Раухфуса в Петербурге вечером 5 февраля. Сверстники пытались его вызволить, пока один из них не вызвал помощь. Подростоковая забава закончилась десятком переломов.

По информации «Фонтанки», 15-летнего юношу привезли в больницу на скорой около 19.00. По данным нашего издания, на улице Паншина в Сестрорецке школьники играли в прятки, а он решил спрятаться – открыл люк и забрался в колодец. Оказалось, что глубина трубы около десяти метров, куда ребенок и свалился. Пока ехала вызванная одним из подростков скорая помощь, другие ребята пытались его вытащить.

Медики зафиксировали у него множественные переломы и смещения костей. С пострадавшим сразу же начали работать дежурные врачи.