Еще
22:18 05.02.2017
Пришлите свою новость!
22:12
Катар и Новую Зеландию связал самый длинный авиамаршрут в мире
21:49
В Свердловской области усыпили закусавших ребёнка собак и задержали хозяев
21:31
В Раухфуса спасают подростка, сыгравшего в прятки в десятиметровом колодце
21:06
В Китае 18 человек погибли в горящем спа-салоне
20:29
Боксёра Поветкина исключили из рейтинга WBC
19:42
Вице-президент США связал отмену санкций с поведением России
19:25
Французская теннисистка Кристина Младенович выиграла St.Petersburg Ladies Trophy
19:15
В ООН призвали Киев платить пенсии жителям Донбасса
19:05
Бомбу весом полтонны взорвали в центре Белграда
18:55
На Ветеранов маршрутка сбила 17-летнюю девушку, переходившую на «красный»
18:45
На Кораблестроителей автобус занесло на остановку
18:24
Великобритания предложила Финляндии участие в военном объединении
18:10
В Германии 23 человека пострадали на карнавале от распылённого газа
18:00
Обмен туристки из Китая на украденный бриллиант за 6 млн не состоялся
17:37
Эксперимент: Возьмут ли петербуржцы деньги у человека в костюме из купюр?
17:31
На «Красный Бор» взглянул министр экологии России
17:24
На финско-российской границе задержали нелегала из Гамбии
17:03
Американка за полтора года побывала во всех странах мира
16:46
СМИ узнали об уязвимости новейших британских миноносцев для российских подлодок
16:12
Полторы сотни антиклерикалов собрались у памятника Чернышевскому
15:50
В Турции 400 человек задержаны по подозрению в связях с ИГ
15:33
Джемилёв призвал усилить санкции против России
15:08
Буров придумал способ трудоустройства сотрудников Исаакия
14:50
Россиянин получит пятнадцать тысяч евро за отсутствие комфорта в «Крестах»
14:36
На Морской набережной «Хонда» влетела в столб. Погиб пассажир
14:21
В Колтушах полностью перекрыта подача воды
14:11
РПЦ на 49 лет передали Сампсониевский собор
13:57
В ЮАР рой пчёл остановил спортивный матч
13:47
В Новосаратовке у водителя средь бела дня отобрали «Субару»
13:37
Создатель сайта «Шалтай-Болтай» Аникеев дал признательные показания
13:09
Обвиняемый в госизмене офицер ФСБ отказался от показаний
12:51
Апелляционный суд отклонил запрос о восстановлении иммиграционного указа Трампа
12:28
Спасатели и спецтехника восстановили дорогу в Киришском районе
12:15
В Анкаре задержали 60 подозреваемых в связях с ИГ
12:04
«Образцовый» водитель микроавтобуса снес 5 машин на Ленинском
11:52
Владелец «Абрау-Дюрсо» прогнозирует рост цен на шампанское
11:42
На Медном озере убили ростовщицу, но не так, как написал Достоевский
11:32
Трамп ответил ведущему Fox News на критику Путина
11:19
Рогозин о продлении санкций ЕС: Нам на это начихать
11:10
В США школьника ударили из-за пропрезидентских взглядов
10:52
В Павлово задушили и зарезали водителя такси «Везёт»
10:44
На Малой Морской подстрелили двоих петербуржцев
10:29
Петербуржца подозревают в изнасиловании первоклассницы
10:15
Google обязали передавать властям США электронную почту с зарубежных серверов
10:00
Трамп и Порошенко договорились о прекращении огня в Донбассе
06:47
Петербургский цирк снова остался без худрука
02:06
Норвежские викинги Wardruna привезут в Петербург свежей музыки
01:50
Любители бретонских танцев и музыки соберутся на "Большом Fest-Noz"
01:38
The Dartz отметят 20-летие большим концертом
01:19
Жан Татлян оживит воспоминания
04/02
В Петербурге приезжего пытаются спасти от депортации в Северную Корею
04/02
Во Всеволожском районе при ДТП на «встречке» погибла женщина и пострадали двое детей
04/02
Похищенный бриллиант за 6 миллионов нашёлся в организме туриста из Китая
04/02
Латвия отгородилась от России 23 километрами забора
04/02
На Васильевском дом залило кипятком от чердака до подвала
04/02
В Подмосковье ребёнок разбился на «ватрушке»
04/02
Возвращающиеся из Финляндии автомобилисты ждут на границе полтора часа
04/02
Марин Ле Пен официально начала президентскую кампанию
04/02
На Украине заявили об отказе Москвы экстрадировать 12 бывших бойцов «Беркута»
04/02
В Москве на коляску с грудным ребенком сбросили снег с крыши
04/02
На Старо-Петергофском столкнулись четыре автомобиля
04/02
Горловка обесточена после подрыва ЛЭП
04/02
Тариф «Платона» удвоится с середины апреля
04/02
Янтарную комнату ищут в Польше
04/02
В финале St. Petersburg Ladies Trophy сыграют Путинцева и Младенович
04/02
Законопроект о недобросовестных интернет-магазинах одобрен и согласован
04/02
В Минобороны прокомментировали конфликт со строительством парка «Патриот» в Севастополе
04/02
На «Сортавале» пассажирский автобус съехал в кювет
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
05.02.2017 21:06

В Китае 18 человек погибли в горящем спа-салоне

По меньшей мере 18 человек погибли в результате пожара в спа-салоне в провинции Чжэцзян на востоке Китая.

Инцидент произошел в воскресенье около 16.00 (11.00 мск) в уезде Тяньтай, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

На фотографиях, распространившихся в интернете, видны клубы густого белого дыма и сильное пламя. По словам очевидцев, некоторые люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон. Известно о двоих пострадавших.

На месте происшествия работают спасатели.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40

Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО

Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Свердловской области усыпили закусавших ребёнка собак и задержали хозяев
В Раухфуса спасают подростка, сыгравшего в прятки в десятиметровом колодце
На Дворцовой ждут каретный «шиномонтаж»
В Китае 18 человек погибли в горящем спа-салоне
Бомбу весом полтонны взорвали в центре Белграда
На Кораблестроителей автобус занесло на остановку
В Германии 23 человека пострадали на карнавале от распылённого газа
Обмен туристки из Китая на украденный бриллиант за 6 млн не состоялся
На Морской набережной «Хонда» влетела в столб. Погиб пассажир
В Колтушах полностью перекрыта подача воды
Похищенный бриллиант сбежал в Китай
Как в Выборгском районе боятся ртути
Шутка над "Полпредством" от имени ФСБ удалась
Новый хакер из «Шалтая»
В деле о пожаре в Rock Town ищут сварщика
Между дождем и гололедом
На Лесной сгорел Rock Town
Полиция клерикальным доносам верит на слово
В смерти пассажира “Везет” виноват врач
Как выжить жильцов из Дома Трезини
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Эксперимент: Возьмут ли петербуржцы деньги у человека в костюме из купюр?

На Дворцовой ждут каретный «шиномонтаж»

Полторы сотни антиклерикалов собрались у памятника Чернышевскому

РПЦ на 49 лет передали Сампсониевский собор

В Озерках ныряют в прорубь крепкие мужчины в костюмах снежинок

Алина Циопа

На фестивале цветов в Таиланде выбирают королев красоты

Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.