В Китае 18 человек погибли в горящем спа-салоне

По меньшей мере 18 человек погибли в результате пожара в спа-салоне в провинции Чжэцзян на востоке Китая.

Fire claimed 18 lives in E China's foot spa was put out. Ppl trapped were trying to escape by jumping out of windows. Investigation underway pic.twitter.com/o2QPcH1Pyd — People's Daily,China (@PDChina) February 5, 2017

Инцидент произошел в воскресенье около 16.00 (11.00 мск) в уезде Тяньтай, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

На фотографиях, распространившихся в интернете, видны клубы густого белого дыма и сильное пламя. По словам очевидцев, некоторые люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон. Известно о двоих пострадавших.

На месте происшествия работают спасатели.