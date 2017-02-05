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05.02.2017 20:29

Боксёра Поветкина исключили из рейтинга WBC

Российский боксер Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

«Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет», — сообщил Сулейман 5 февраля. Его слова приводит Lenta.ru со ссылкой на «Р-Спорт».

В четверг, 2 февраля, допинг-проба Б Поветкина вслед за пробой А дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. При этом руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский отметил, что результаты тестов спортсмена, пришедшие из другой лаборатории, находящейся в Лозанне, — чистые.

17 декабря сорвался бой россиянина за звание временного чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Соперник Поветкина отказался боксировать с ним после обнаружения допинга в пробе россиянина. Бой утратил статус титульного, канадца заменил француз Йоан Дюопа. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде.


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