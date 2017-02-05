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05.02.2017 19:42

Вице-президент США связал отмену санкций с поведением России

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что вопрос снятия санкций с России будет зависеть от ее поведения на международной арене, в частности, на Украине. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC 5 февраля.

На вопрос телеведущего о том, будут ли оставаться в силе «санкции против России, пока она нарушает перемирие в Украине», Пенс ответил, что «ответ на этот вопрос будет получен в предстоящие месяцы».

«Просто все это (вопрос снятия санкций) будет зависеть от того, увидим ли мы изменения в поведении России и возможности наладить взаимодействие на основе общих интересов», — сказал вице-президент.

По словам Пенса, у России и США есть «возможности для сотрудничества» и президент США Дональд Трамп будет изучать перспективы для возобновления отношений.

 

Источник: RNS


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