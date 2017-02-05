Французская теннисистка Кристина Младенович выиграла St.Petersburg Ladies Trophy
Победой французской теннисистки Кристины Младенович завершился второй в истории турнир St.Petersburg Ladies Trophy в воскресенье, 5 февраля. В трех партиях она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву 6/2, 6/7, 6/4.
Матч на «СИБУР Арене» продолжался 2 часа 36 минут.
Предыдущая обладательница титула итальянка Роберта Винчи в этот раз сошла с дистанции в четвертьфинале, проиграв будущей чемпионке Кристине Младенович. Также в четвертьфинале оступилась и единственная представительница Санкт-Петербурга — Светлана Кузнецова.
Призовой фонд турнира составляет 753 тысячи долларов.