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05.02.2017 19:25

Французская теннисистка Кристина Младенович выиграла St.Petersburg Ladies Trophy

Победой французской теннисистки Кристины Младенович завершился второй в истории турнир St.Petersburg Ladies Trophy в воскресенье, 5 февраля. В трех партиях она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву 6/2, 6/7, 6/4.

Матч на «СИБУР Арене» продолжался 2 часа 36 минут.

Предыдущая обладательница титула итальянка Роберта Винчи в этот раз сошла с дистанции в четвертьфинале, проиграв будущей чемпионке Кристине Младенович. Также в четвертьфинале оступилась и единственная представительница Санкт-Петербурга — Светлана Кузнецова.

Призовой фонд турнира составляет 753 тысячи долларов.


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