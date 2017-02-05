Бомбу весом полтонны взорвали в центре Белграда

В центре Белграда при подготовке участка для строительства многоэтажного комплекса была найдена бомба весом около 500 кг времен Второй мировой войны, сообщает РТС.

Бомба была обнаружена на глубине около девяти метров при рытье котлована. Поскольку транспортировать такое устройство было опасно, было решено взорвать ее на месте утром пятого февраля.

«Операция по уничтожению бомбы была проведена в полном соответствии с планом. Благодарю всех сотрудников службы гражданской защиты», — сказал после подрыва бомбы помощник министра и руководитель сектора по чрезвычайным ситуациям Предраг Марич.

Для детонации были перекрыты четыре близлежащих улицы, а также приостановлено сообщение по реке Сава и движение по мосту Газела. Взрыв бомбы вызвал сейсмологические колебания магнитудой 1,3, зарегистрированные местным бюро.