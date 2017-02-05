На Кораблестроителей автобус занесло на остановку

Водитель пассажирского автобуса 47-го маршрута не справился с управлением и повредил опору остановочного павильона на Васильевском острове вечером 5 февраля. По словам очевидцев, сооружение в таком виде может рухнуть.

Как «Фонтанке» сообщили читатели, авария произошла в тот момент, когда автобус отъезжал от остановки у дома 35 по улице Кораблестроителей. По неизвестным пока причинам машину занесло, и задняя часть угодила в опору павильона. Со слов очевидца, никто из пассажиров автобуса, у которого от столкновения разбилось боковое стекло, не пострадал. Стоящих на остановке горожан также не задело.

Однако опасение вызывает состояние задетой опоры. Как сказал собеседник «Фонтанки», внутри она полая и сейчас выглядит так, как будто может в любой момент рухнуть вместе с крышей, которую она удерживает.

Водитель выпустил всех пассажиров и остался на остановке, по всей вероятности ожидая сотрудников ГИБДД.