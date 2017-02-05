Похищенный бриллиант сбежал в Китай

В желудке гражданина КНР бриллианта за 6 млн не оказалось. А обмен задержанной туристки из Китая на украденный в Петербурге камень не состоялся. Журналист «Фонтанки» прикинул рентабельность этого рискового бизнеса.

Похищенный 1 февраля с Международного форума JUNWEX в Петербурге камень в три карата уже 2 февраля оказался в Китае. Первую версию о том, что драгоценность за 6 млн рублей находится в желудке одного из жуликов, врачи опровергли промыванием. А с дамой, которая доставила бриллиант на родину, даже вели переговоры об обмене бриллианта на пойманную соучастницу. «Фонтанка» выяснила, что трое побывавших на форуме китайцев являются профессионалами по ювелирным выставкам. Но споткнулись они так же, как ранее и их коллеги по ремеслу из Колумбии.

Бриллиант в 3,1 карата стоимостью в 6,3 миллиона рублей был похищен 1 февраля, в день официального открытия в "Экспофоруме" на Петергофском шоссе ХХV Международного форума ювелирной индустрии JUNWEX. Со стенда "Бриллиантов Якутии" камень был украден путем подмены около 11:50, когда геммолог (специалист по определению, оценке и сертификации драгоценных камней) дал его в руки гражданке Китая. Как выяснила «Фонтанка», на камере видеонаблюдения видно, как та меняет бриллиант на подделку и незаметно передает его рядом стоящему китайцу. А тот, якобы вытирая губы, засовывает бриллиант себе в рот.

«Фонтанка» уже сообщала, что сотрудник, отвечающий за бриллиант, заметил хитрость, и уже через 10 – 15 минут при выходе из помещений «Экспофорума» оперативники задержали 30-летнюю туристку из Китая Лю Лимэй. Как стало известно нашему изданию, скорости добавил тот факт, что на форуме работали оперативники «карманного» отдела Управления уголовного розыска Петербурга.

Однако достаточно времени еще ушло на поиск переводчицы и женщины, которая имеет право досмотреть задержанную. Камня при ней не оказалось, а в первые часы китаянка не признавала вину.

По данным «Фонтанки», в результате дальнейшей работы в тот же день, 1 февраля, в 15:40 в аэропорту «Пулково» при посадке на рейс в Москву был задержан второй подозреваемый, 39-летний гражданин КНР Лу Бо. Он также прибыл в Петербург по туристической визе, а судя по записям видеокамер с форума, стоял в момент подмены рядом, забрал камень и засунул его себе в рот.

Скажем честно: сделать это нетрудно, ведь 3,1 карата в диаметре – 9,3 миллиметра. Для справки: таблетка обыкновенного цитрамона – 13 миллиметров в диаметре.

Как уже говорила «Фонтанка», Лу Бо поместили в одну из больниц Петербурга. На вечер 1 февраля оперативники считали, что он просто проглотил бриллиант. Все же врачи опровергли эту версию, сделав ему промывание желудка, которое не дало приятных для компании «Бриллианты Якутии» результатов.

Как стало известно «Фонтанке», задержанная по возбужденному уголовному делу Лю Лимэй заговорила только 3 февраля. Похоже, она согласилась сотрудничать со следствием. По информации «Фонтанки», она не только сообщила, что рядом была третья соучастница, но даже подконтрольно звонила ей на мобильный телефон. В беседе гражданка Лю объяснила, что выйти из камеры ей поможет возвращение бриллианта. Но ее подруга была уже на территории Китая и заниматься обменом камня на коллегу не захотела.

Насколько известно «Фонтанке», на том же рейсе из Пулково, с которого полицейские сняли подозреваемого Лу Бо, в Москву улетела именно третья девушка. А 2 февраля вечером она вылетела из Москвы в КНР. Кстати, сотрудники транспортной полиции посмотрели на предыдущие перелеты этой троицы. Выяснилось, что они часто посещали Россию, и именно в то время и те города, где проходили ювелирные салоны и выставки.

«Фонтанка» подсчитала, в чем бизнес такой профессии. Согласно сервису поиска авиабилетов, билет в Россию из Китая и обратно в среднем стоит 70 тысяч рублей. То есть на троих наши герои потратили примерно 200 тысяч рублей. К этому надо, конечно, прибавить проживание в трехзвездочном отеле, ну и поесть хотя бы в фастфуде. Так что при успехе они бы на троих получили бриллиант за 6,3 миллиона рублей минус 300 тысяч накладных расходов. Разумеется, трудно продать за 6 миллионов то, что на рынке уже стоит 6 миллионов. Но даже 50 – 60 процентов от суммы являлось бы для них, исходя из экономических реалий КНР, серьезной прибылью.

Безусловно, не китайцы придумали этот способ наживы. Так, например, «Фонтанка» сообщала о том, что в Петербурге были задержаны и осуждены семеро граждан Колумбии, которые на аналогичной выставке в «Ленэкспо» украли драгоценностей на 33 миллиона рублей.

В сентябре 2013 года Московским районным судом Санкт-Петербурга вынесен обвинительный приговор по пп. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая организованной группой лиц, в особо крупном размере) в отношении граждан Республики Колумбии, которые в феврале 2012 года в выставочном комплексе «Ленэкспо» Санкт-Петербурга совершили кражу ювелирных изделий, денег и личных вещей участников выставки на сумму свыше 33 млн. рублей. При попытке вывезти похищенное в Колумбию члены преступной группы были задержаны сотрудниками транспортной полиции, большая часть похищенного имущества возвращена потерпевшим. В итоге четверо мужчин получили сроки от 3,5 до 4,5 года, а три женщины – по 2,5 года исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил часть исковых требований потерпевших.

Евгений Вышенков