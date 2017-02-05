В Германии 23 человека пострадали на карнавале от распылённого газа

Неизвестный злоумышленник распылил газ во время карнавала в баварском городе Аморбах (Германия) 5 февраля.

ЧП произошло в помещении местного культурного центра. Предположительно, речь идет о перцовом спрее или слезоточивом газе из баллончика. Участников мероприятия — около 400 человек — пришлось эвакуировать, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Die Welt.

23 человека в возрасте от 16 до 34 лет были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Пятеро из них госпитализированы с серьезными повреждениями дыхательных путей.

В январе 2017 года восемь человек пострадали в результате стрельбы во время праздника в честь Дня Мартина Лютера Кинга в Майами (США, штат Флорида). Двое с небольшими ранениями были отпущены домой после оказания первой помощи. Остальным потребовалась госпитализация. Подозреваемые были вскоре задержаны.