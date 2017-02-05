Обмен туристки из Китая на украденный бриллиант за 6 млн не состоялся

Похищенный 1 февраля с выставки в Петербурге камень в три карата, 2 февраля вывезли из России. Первую версию о том, что драгоценность за несколько миллионов рублей находится в желудке одного из жуликов, врачи опровергли промыванием. А с дамой, которая доставила бриллиант на родину, даже вела переговоры задержанная соучастница.

По информации «Фонтанки», бриллиант в 3,1 карата стоимостью в 6,3 миллиона рублей, пропавший со стенда «Бриллиантов Якутии» на выставке JUNWEX в «Экспофоруме» на Петергофском шоссе, оказался в Китае.

«Фонтанка» выяснила, что три туриста из Китая являются профессионалами по ювелирным выставкам. Но споткнулись они так же, как ранее их коллеги по ремеслу из Колумбии. Журналист «Фонтанки» подсчитал рентабельность этого рискового бизнеса.

Как ранее сообщала «Фонтанка», камень был украден путем подмены около 11:50, 1 февраля, когда геммолог дал бриллиант в руки гражданке Китая. Как выяснила «Фонтанка», на камере видеонаблюдения видно, как китаянка меняет бриллиант на подделку, а затем незаметно передает его рядом стоящему китайцу. А тот, якобы вытирая губы, засовывает бриллиант себе в рот. «Фонтанка» уже сообщала, что сотрудник, отвечающий за бриллиант, быстро заметил хитрость, и уже через 10-15 минут при выходе из помещений «Экспофорума» оперативники задержали 30-летнюю туристку из Китая, Лю Лимэй. Как стало известно нашему изданию, ее задержали быстро, так как на форуме работали оперативники «карманного» отдела Управления уголовного розыска Петербурга.

Однако, достаточно времени еще ушло на поиск переводчицы и женщины, которая имеет право досмотреть задержанную. Тем не менее, камня при ней не оказалось, а в первые часы китаянка не признавала вину.

По данным «Фонтанки», в результате дальнейшей работы в тот же день, 1 февраля, в 15:40 в аэропорту «Пулково» при посадке на рейс в Москву был задержан второй подозреваемый, 39-летний гражданин КНР, Лу Бо. Он также прибыл в Петербург по туристической визе, а судя по записям видеокамер с форума, стоял с подружкой рядом, забрал камень и засунул его себе в рот.

Скажем честно, сделать это не трудно, ведь 3,1 карата в диаметре – это 9,3 миллиметра. Для справки: таблетка обыкновенного цитрамона – 13 миллиметров в диаметре.

Как уже говорила «Фонтанка», его поместили в одну из больниц Петербурга. На вечер 1 февраля оперативники считали, что Лу Бо просто проглотил бриллиант. Все же врачи опровергли эту версию, сделав ему промывание желудка, которое не дало приятных для компании «Бриллианты Якутии» результатов.

Как стало известно «Фонтанке», задержанная по возбужденному уголовному делу Лю Лимэй заговорила только 3 февраля. Похоже, она согласилась сотрудничать со следствием. По информации «Фонтанки», она не только сообщила, что рядом была третья соучастница, но даже подконтрольно звонила ей на мобильный телефон. В беседе гражданка Лю объяснила, что выйти из камеры ей поможет возвращение бриллианта. Но ее подруга была уже на территории Китая, и заниматься обменом камня на коллегу не захотела.

Насколько известно «Фонтанке», на том же рейсе из Пулково, с которого полицейские сняли подозреваемого Лу Бо, в Москву улетела именно третья девушка. А 2 февраля вечером она вылетела из Москвы в КНР. Кстати, сотрудники транспортной полиции посмотрели на предыдущие перелеты этой троицы. Выяснилось, что они часто посещали Россию и именно города, где в момент визита проходили ювелирные салоны и выставки.

Заодно «Фонтанка» подсчитала, в чем бизнес такой профессии. Согласно сервису поиска авиабилетов Skyscanner , билет в Россию из Китая и обратно в среднем стоит 70 тысяч рублей. То есть, на троих наши герои потратили примерно 200 тысяч рублей. К этому надо, конечно, прибавить проживание в трехзвездочном отеле, ну и поесть хотя бы в фаст-фуде. Так что, при успехе, они бы на троих получили бриллиант за 6,3 миллиона рублей минус 300 тысяч накладных расходов. Разумеется, трудно продать за 6 миллионов то, что на рынке уже стоит 6 миллионов. Но даже 50-60 процентов от суммы являлось бы для них, исходя из экономических реалий КНР, серьезной прибылью.

Безусловно, не китайцы придумали этот способ наживы. Так, например, «Фонтанка» сообщала о том, что в Петербурге были задержаны и осуждены семеро граждан Колумбии, которые на аналогичной выставке в «Ленэкспо» украли драгоценностей на 33 миллиона рублей.