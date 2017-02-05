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05.02.2017 17:31

На «Красный Бор» взглянул министр экологии России

Судьбу полигона «Красный бор» будут решать в российском правительстве.

Как сообщает сайт «Единой России», министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской вместе с представителями Смольного и депутатом Государственной думы Михаилом Романовым посетили полигон «Красный Бор» 4 февраля. В рамках проведенного после осмотра совещания, они обсудили возможность передачи полигона на федеральный уровень.

«По итогам совещания Донской поручил создать рабочую группу под его личным руководством, которая займется разработкой плана дальнейших действий по вопросу ликвидации накопленного экологического ущерба полигона «Красный Бор», – говорится на сайте партии.

Напомним, что 1 февраля депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой передать «Красный Бор» в федеральную собственность и включить его в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Парламентарии считают, что ни Петербург, ни Ленинградская область не имеют возможности выделить необходимые на полигон средства в полном объеме.

Отметим, что полигон по приему и ликвидации химических промышленных отходов «Красный Бор» функционировал более 40 лет, после чего было решено его законсервировать. В течение последних лет на «Красный Бор» постоянно обращали внимание экологи: например, опасались, что временные котлованы вырыты без проекта и инженерно-геологических изысканий, что может привести к загрязнению подземных вод.


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