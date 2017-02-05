СМИ узнали об уязвимости новейших британских миноносцев для российских подлодок

Расследование о состоянии ряда систем вооружений, поступающих в армию Великобритании, поставило под вопрос способность страны защитить себя в случае серьезного военного конфликта, пишет 5 февраля газета The Sunday Times.

Как рассказал изданию бывший директор по вопросам боеспособности минобороны контр-адмирал Крис Пэрри, шесть новейших эскадренных миноносцев — тип 45 (Daring) — оказались настолько шумными, что «могут быть обнаружены российскими подводными лодками за 100 миль [более 160 км]».

По его словам, каждый корабль, который обошелся казне в миллиард фунтов стерлингов, шумит, как «ящик с гаечными ключами». Кроме того, при плавании в Персидском заливе у кораблей 45-го типа вышли из строя​ двигатели, поскольку они оказались не способны плавать в теплых водах. Издание приводит мнение источника в минобороны, который считает, что «работа по ремонту флота займет около девяти лет».

​Пэрри рассказал, что борьба с шумом во флоте стала «вероятно, самым большим грязным секретом» со времени окончания холодной войны. В то время, как Россия построила малошумные подводные лодки класса Kilo, британские моряки для уменьшения шума вставляли в зазоры люков «маленькие деревянные клинья». По словам адмирала, эта проблема была «бодро проигнорирована».

К тому же эти корабли, добавил контр-адмирал, оснащены средствами ПВО и противоракетами, однако они беззащитны против подводных лодок противника, поскольку соответствующее вооружение на них отсутствует по проекту.