Эксперимент: возьмут ли петербуржцы деньги у человека в костюме из купюр

Петербуржцы в ходе необычной акции получили около трёх тысяч рублей от мужчины на Малой Садовой улице в воскресенье, 5 февраля.

Впрочем, как передает корреспондент "Фонтанки", некоторые из подходивших не брали купюры, а наоборот, приклеивали дополнительные.

Объяснить подробно, чем именно была вызвана акция и зачем она проводилась, Дмитрий, стоявший в костюме из денег, не смог – пояснил, что в обычной жизни занимается мозаикой и реставрацией, а побыть "деньгами" ему предложили друзья из популярного городского блога в социальных сетях.

Сотрудники полиции достаточно быстро оказались на Малой Садовой, но вмешиваться не стали, поинтересовались только личностью акциониста, а дальше наблюдали со стороны. Как только последняя банкнота была снята – подошли и уточнили, закончена ли на этом акция. Получив утвердительный ответ, удалились.

Раздача денег продлилась около получаса.

"Фонтанка" спросила у "денежного" Дмитрия, узнал ли он что-то новое о петербуржцах и человеческой натуре в результате эксперимента. По словам молодого человека, он заметил, что очень многие стоят и явно хотят взять деньги, но, то ли стесняются, то ли боятся.

Последние две купюры забрали два молодых парня и, по словам корреспондента "Фонтанки", тут же передали их какой-то оказавшейся поблизости старушке, которая тоже была не прочь взять себе немного денег:

Видео: Венера Галеева/"Фонтанка.ру"

Полное видео трансляции из социальных сетей:

Что интересно, деньги в нашем городе уже раздавали в рамках аналогичного эксперимента буевально неколько дней назад – ставропольские отцы-основатели из StavPranks не только сами проводят акции в разных городах, но и передали эстафету блоггерам из других городов. В частности, из Санкт-Петербурга:

Аналогичные акции уже прошли в Казахстане – там организатора прямо в костюме препроводили в ближайшее отденение полиции для выяснения обстоятельств, а также в Грозном. Социальный эксперимент авторы из StavPranks хотят провести не только в России и странах бывшего СНГ, но, в частности, в Эмиратах и США, где отправятся в гетто. Впрочем, после после съемок в гетто в США авторы готовы запускать флеш-моб и любой желающий может подключиться к акции. Как оказалось по петербургскому опыту, идея уже самостоятельно ушла в массы.

Организаторы в своих видео отмечают, что взяли идею у американцев, на повторение уже в России подтолкнули многочисленные комментарии, мол, у нас в стране разберут все и сразу. Оказалось, что в том же Ставрополе за два с половиной часа раздать 30 тысяч не удалось: "это первое видео было, и там так и было, рядом с нами было много людей, и они во всё ухо говорили – что он (человек в костюме из денег – прим.ред.) не успеет выйти и его раздербанят. В каком же они были недоумении, когда долгое врем никто не брал" - рассказал один из авторов эксперимента Арутюн Акопян из StavPranks.

"Когда мы идём снимать, мы ничего не ожидаем, мы просто идём и там уже показываем – на видео – как было. Если бы мы шли с каким-то ожиданием, то это на подставу было бы похоже. Мы не можем знать результатов заранее, только на практике. Вот от Грозного очень удивлены и даже шокированы результатом", добавил Арутюн Акопян в разговоре с "Фонтанкой":