Полторы сотни антиклерикалов собрались у памятника Чернышевскому

Традиционный согласованный пикет против церкви «Антиклерикализм», организованный РОТ-Фронтом, Марксистской тенденцией и Объединенной коммунистической партией, прошел на площади Чернышевского в Петербурге в воскресенье.

Акция у памятника Чернышевскому на Московском проспекте 5 февраля собрала порядка 130 – 150 человек, передает корреспондент «Фонтанки».

По словам организаторов, площадь Чернышевского оказалась единственным местом, которое им удалось согласовать, власти отказали по десятку других городских локаций, в том числе Марсову полю, площади Ленина и Пионерской площади.

Тему мероприятия задала актуальная общественно-политическая повестка – передача Исаакиевского собора и других памятников РПЦ. Примечательно, что мероприятие происходило практически одновременно с церемонией возвращения церкви Сампсониевского собора.

Кроме того, вопросы реституции церковной собственности организаторы подняли и в связи с очередной годовщиной Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви, вступившего в силу 23 января (5 февраля) 1918 года. Оновными лозунгами стали уже привычные в последние недели «#ИсаакиевскийМузей», «Музеи – городу!». Подробнее смотрите в фоторепоржате с места событий.