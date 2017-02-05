В Турции 400 человек задержаны по подозрению в связях с ИГ

В Турции минувшей ночью в ходе операции в масштабах всей страны задержаны около 400 человек, подозреваемых в связях с исламистской группировкой ИГ (признана экстремистской и запрещена в России, а также в других странах). Об этом сообщает турецкая онлайн-газета Haberler.

Операция прошла в множестве населенных пунктов, в том числе в Стамбуле, Конье, Адане. Только в Анкаре задержано свыше 60 человек. Наибольшее число задержанных — 150 — в иле Шанлыурфа, южная граница которого совпадает с государственной границей Турции и Сирии.

Задержания проводились по стандартной схеме: бойцы спецназа проникают в дом, задерживают подозреваемых, отправляют их на медицинский осмотр, после чего предполагаемые члены ИГ направляются на допрос.