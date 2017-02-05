Буров придумал способ трудоустройства сотрудников Исаакия

Сотрудники музея «Исаакиевский собор», вероятно, не останутся без работы.

Как сообщил директор музея Николай Буров 5 февраля, после передачи РПЦ ключей от Сампсониевского собора, он знает, как сохранить рабочие места 150 сотрудников.

«Я не могу озвучить этот ход, пока не переговорю с директорами других городских музеев», – заявил он.

Напомним, что ранее в Смольном заявляли, что не видят возможности трудоустроить полторы сотни человек после передачи Исаакия РПЦ и дальнейшего переезда музея.

Отметим также, что присутствовавший на церемонии передачи Сампсониевского собора РПЦ начальник отдела по взаимодействию с религиозными организациями Смольного Владимир Иванов добавил, что на данный момент создаётся рабочая группа при вице-губернаторе Михаиле Мокрецове, которая рассмотрит вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Ранее губернатор Георгий Полтавченко заявлял, что этот «вопрос решён».