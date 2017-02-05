Россиянин получит пятнадцать тысяч евро за отсутствие комфорта в «Крестах»

Условия пребывания в следственных изоляторах № 1 Санкт-Петербурга («Кресты») и № 4 (на улице Академика Лебедева) признаны ненадлежащими. Такое решение 2 февраля принял Европейский суд по правам человека (ЕСЧП).

Заявление в Страсбург подал Роман Третьяков. Будучи подозреваемым в совершении преступления, он провел в двух петербургских СИЗО больше четырех лет. Не оспаривая законность помещения под стражу и длительность заключения, россиянин жаловался на условия самого содержания – тяжелый, насыщенный сигаретным дымом воздух, отсутствие вентиляции, столов и стульев, холодильника и телевизора, плохое качество матрасов и так далее. Кроме того, туалет не был отделен от остальной части камеры, что нарушало приватность. На каждого заключенного в «Крестах» приходилось всего 1,3 метра общей площади камеры, в СИЗО № 4 – два метра.

Представитель России в ЕСПЧ – заместитель министра юстиции РФ Георгий Матюшкин – не стал отрицать нарушение европейских стандартов содержания обвиняемых. Более того, наша страна согласилась добровольно выплатить Роману Третьякову компенсацию почти в 5 тысяч евро (примерно по 3,5 евро за день пребывания). Страсбургские служители Фемиды приняли решение увеличить размер возмещения почти в три раза – практически до 15 тысяч евро.

Напомним, что ежегодно Европейский суд рассматривает десятки жалоб россиян на плохие условия содержания подследственных и осужденных в СИЗО и исправительных учреждениях. Большинству заявителей удается получить компенсацию в несколько тысяч евро. Тогда как отечественные суды совсем иначе оценивают страдания заключенных. Например, просидевший в тех же «Крестах» пять с половиной лет гражданин Сидорин получил возмещение всего в три тысячи рублей.