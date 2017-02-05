Еще
16:04 05.02.2017
Пришлите свою новость!
15:50
В Турции 400 человек задержаны по подозрению в связях с ИГ
15:33
Джемилёв призвал усилить санкции против России
15:08
Буров придумал способ трудоустройства сотрудников Исаакия
14:50
Россиянин получит пятнадцать тысяч евро за отсутствие комфорта в «Крестах»
14:36
На Морской набережной «Хонда» влетела в столб. Погиб пассажир
14:21
В Колтушах полностью перекрыта подача воды
14:11
РПЦ на 49 лет передали Сампсониевский собор
13:57
В ЮАР рой пчёл остановил спортивный матч
13:47
В Новосаратовке у водителя средь бела дня отобрали «Субару»
13:37
Создатель сайта «Шалтай-Болтай» Аникеев дал признательные показания
13:09
Обвиняемый в госизмене офицер ФСБ отказался от показаний
12:51
Апелляционный суд отклонил запрос о восстановлении иммиграционного указа Трампа
12:28
Спасатели и спецтехника восстановили дорогу в Киришском районе
12:15
В Анкаре задержали 60 подозреваемых в связях с ИГ
12:04
«Образцовый» водитель микроавтобуса снес 5 машин на Ленинском
11:52
Владелец «Абрау-Дюрсо» прогнозирует рост цен на шампанское
11:42
На Медном озере убили ростовщицу, но не так, как написал Достоевский
11:32
Трамп ответил ведущему Fox News на критику Путина
11:19
Рогозин о продлении санкций ЕС: Нам на это начихать
11:10
В США школьника ударили из-за пропрезидентских взглядов
10:52
В Павлово задушили и зарезали водителя такси «Везёт»
10:44
На Малой Морской подстрелили двоих петербуржцев
10:29
Петербуржца подозревают в изнасиловании первоклассницы
10:15
Google обязали передавать властям США электронную почту с зарубежных серверов
10:00
Трамп и Порошенко договорились о прекращении огня в Донбассе
06:47
Петербургский цирк снова остался без худрука
02:06
Норвежские викинги Wardruna привезут в Петербург свежей музыки
01:50
Любители бретонских танцев и музыки соберутся на "Большом Fest-Noz"
01:38
The Dartz отметят 20-летие большим концертом
01:19
Жан Татлян оживит воспоминания
04/02
В Петербурге приезжего пытаются спасти от депортации в Северную Корею
04/02
Во Всеволожском районе при ДТП на «встречке» погибла женщина и пострадали двое детей
04/02
Похищенный бриллиант за 6 миллионов нашёлся в организме туриста из Китая
04/02
Латвия отгородилась от России 23 километрами забора
04/02
На Васильевском дом залило кипятком от чердака до подвала
04/02
В Подмосковье ребёнок разбился на «ватрушке»
04/02
Возвращающиеся из Финляндии автомобилисты ждут на границе полтора часа
04/02
Марин Ле Пен официально начала президентскую кампанию
04/02
На Украине заявили об отказе Москвы экстрадировать 12 бывших бойцов «Беркута»
04/02
В Москве на коляску с грудным ребенком сбросили снег с крыши
04/02
На Старо-Петергофском столкнулись четыре автомобиля
04/02
Горловка обесточена после подрыва ЛЭП
04/02
Тариф «Платона» удвоится с середины апреля
04/02
Янтарную комнату ищут в Польше
04/02
В финале St. Petersburg Ladies Trophy сыграют Путинцева и Младенович
04/02
Законопроект о недобросовестных интернет-магазинах одобрен и согласован
04/02
В Минобороны прокомментировали конфликт со строительством парка «Патриот» в Севастополе
04/02
На «Сортавале» пассажирский автобус съехал в кювет
04/02
Госдеп разрешил въезд в США гражданам, попавшим под указ Трампа
04/02
В Вашингтоне опровергают сообщения про обещание Трампа поддерживать Украину
04/02
Георгия Тараторкина похоронят на Троекуровском кладбище
04/02
Главному библиографу РНБ предложили уволиться после критики слияния с РГБ
04/02
Минкурортов Крыма выделит бизнесу до полутора тысяч рублей за одного туриста
04/02
После схода лавины в Италии были спасены восемь горнолыжников
04/02
Гуляющую по Неве компанию «выловили» сотрудники МЧС
04/02
Петербурженку увезли в больницу с ожогами из вагона метро
04/02
Возле штаба Навального появились патрульные машины полиции
04/02
Навальный хочет собрать в Петербурге 20 тысяч подписей в свою поддержку
04/02
На Горском шоссе опрокинулся грузовик
04/02
На Уральской кроссовер подбил легковушку и врезался в автобус
04/02
В Колумбии подростка подозревают в 30 убийствах
04/02
В Озерках ныряют в прорубь крепкие мужчины в костюмах снежинок
04/02
Навальный назвал губернатора Петербурга «злодеем»
04/02
В Италии группу горнолыжников накрыла лавина
04/02
Жириновский в шестой раз выдвинет кандидатуру на пост президента
04/02
В Вене задержали группу уроженцев Чечни с автоматом и боеприпасами
04/02
В Петербурге по-прежнему «минус» и гололед
04/02
Навальный будет говорить про Исаакий и стадион на Крестовском
04/02
Явлинский начал предвыборную президентскую кампанию
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
05.02.2017 14:11
28 Комментариев

РПЦ на 49 лет передали Сампсониевский собор

Представители Русской православной церкви получили ключи от Сампсониевского собора в Петербурге в воскресенье, 5 февраля. Торжественная церемония завершила передачу здания.
РПЦ на 49 лет передали Сампсониевский собор

Как сообщил в ходе церемонии директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров, процедура передачи длилась почти 2 года. «35 лет назад музей вошёл в стены этого храма, чтобы вернуть ему былой облик и черты, которые он имел в 18-м веке. Это один из самых хорошо сохранившихся храмов 18-го века в Петербурге. Это великий памятник победе над врагом», – заявил Буров. Он добавил, что приход и действующий храм на Выборгской стороне необходим, так как в этом районе не так много церквей. По словам Бурова, музей до конца не уходит из собора – в нем остаются музейные объекты, за сохранностью которых нужно будет следить, в том числе это 250-летний старинный колокол весом 7,5 тонны.

О намерении поддерживать сотрудничество заверил Бурова и настоятель Сампсониевского собора, бывший ключарь Исаакиевского архимандрит Серафим Шкредь. Он добавил, что в храме уже установлены датчики температуры и влажности. Также, по его словам, уже есть договорённость об экскурсионной деятельности с туристическими компаниями.

Стоит добавить, что на церемонии отсутствовали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и другие руководители митрополии. По данным «Фонтанки», это связано с натянутыми отношениями представителей РПЦ и руководства музея Исаакиевского собора.

РПЦ на 49 лет передали Сампсониевский собор

Документальное решение о передаче храма церкви было утверждено в конце августа 2016 года. Кроме самого собора, РПЦ передается колокольня, часовня и Юбилейный домик. Пользоваться этими объектами РПЦ будет на протяжении 49 лет.

Это уже второй храм из комплекса четырех соборов, которые входили в состав музея, возглавляемого Буровым. В 2016 году РПЦ передали Смольный собор. А в начале 2017 года стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко согласовал вопрос о передаче Церкви Исаакиевского собора. При этом ранее градоначальник отказал епархии в передаче храма, сославшись на экономическую составляющую: музей в соборе приносит стабильный доход городу.

Справка:

Напомним, что Церковь в честь святого Сампсона Странноприимца была заложена императором Петром Великим на Выборгской стороне в 1709 году в честь победы над шведами под Полтавой.

К 200-летию Полтавской победы, в 1909 году, Сампсониевской церкви был присвоен статуса собора. Тогда же напротив колокольни Сампсониевского собора был открыт памятник вдохновителю храма, императору Петру I, работы скульптора Марка Антокольского. В 1929 году памятник был демонтирован. К 300-летию Санкт-Петербурга, в 2003 году, памятник восстановили.

После 1917 года здание Сампсониевского собора достаточно долго сохраняло свое религиозное предназначение, но в 1935 году богослужения здесь прекратились. Позже в там разместили магазин готового платья. Собор получил серьезные повреждения в годы войны и медленно разрушался в послевоенное время. В 1984 году был передан музею «Исаакиевский собор».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Николай Буров передаст РПЦ ключи от Сампсониевского собора
РПЦ: Противники передачи Исаакиевского собора представляют политические силы
Битва за Исаакий на Потешном поле
Василеостровский суд отказался рассматривать иск против передачи Исаакия
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (28)
Альтруист-2
5 февраля 2017 г. 16:02
Иван Петров: У рейдеров — по их специфическому образованию, соответственно и мысли — ноне чувство безнаказанности и вседозволенности. А у государства стратегического чутья последние 20 лет и не было. Так, сиюминутные выгоды научились извлекать, да чуточку везения...
ab-cook
5 февраля 2017 г. 15:57
Иван Петров: Спасибо.
klonov
5 февраля 2017 г. 15:57
IG1:
А, кстати, почему вы от бесплатной приватизации не отказались?
Налоги. Ключевое слово -налоги.
ab-cook
5 февраля 2017 г. 15:56
IG1:
Вот о таких, как вы и речь — воинствующих.
А Вы еще и читать не умеете,раб Гундяевский? Еще раз,я либерал,мне насилие не свойственно.Но гундяевщина тем и омерзительна,что даже у моих антиподов вызывает гнев.
IG1
5 февраля 2017 г. 15:52
Иван Петров:
Это собор уникален тем, что он сохранился в первозданном виде с 1740хх — и фасады, и интерьеры, и иконостас, и иконы.
так что теперь всё отобрать нужно? Иконы и иконостас? Может, и Киево-Печерскую лавру с её подземельями тоже государству отдать? Не ими создано и не для них. Всё и без чинуш сохранят, как нужно. Да и часто ли вы сии музеи посещаете, положа руку на сердце? Хватит вам мавзолеев уже.
Так нет — реставрировать РПЦ храмы не желает — им подавай готовенькое...
О каком готовеньком речь? О разрушенном государством? Или вы думаете, что у РПЦ денег куры не клюют? А, кстати, почему вы от бесплатной приватизации не отказались? Или от бесплатной замены лифта, к примеру? Тоже, небось, долги от государства получаете.
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Царскосельский каток
03.02.2017 16:59

«Терминал-Ресурс» приглашает на Царскосельский каток

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает всех посетить Царскосельский каток на Треугольной площади
«Уральские авиалинии»
03.02.2017 09:00

"Уральские авиалинии" запускают теплую акцию в Санкт-Петербурге

Уже мечтаете о жарком лете и незабываемом отпуске? «Уральские авиалинии» помогут настроиться на лето 2017. Авиакомпания раскрасила крупные мегаполисы страны яркими QR-кодам
Tele2
02.02.2017 17:55

Tele2 подключает к сети LTE-450 через мобильных агентов

Tele2 запускает бесплатные выездные консультации мобильных агентов Skylink. Теперь жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут вызвать представителя компании в любую точку региона для консультации и подключения к сети скоростного интернета LTE-450.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Буров придумал способ трудоустройства сотрудников Исаакия
Россиянин получит пятнадцать тысяч евро за отсутствие комфорта в «Крестах»
РПЦ на 49 лет передали Сампсониевский собор
Возле штаба Навального появились патрульные машины полиции
Навальный хочет собрать в Петербурге 20 тысяч подписей в свою поддержку
В Озерках ныряют в прорубь крепкие мужчины в костюмах снежинок
Навальный назвал губернатора Петербурга «злодеем»
Навальный будет говорить про Исаакий и стадион на Крестовском
Станция "Проспект Ветеранов" открыта на вход и выход
Пассажиры метро Петербурга все еще не могут пополнить проездные карты
Смольный взялся за "Восточную хорду"
Три ЖКС за 500 баксов
Петербург сбрасывает рога. Дорого
Петербург укладывают на каршеринг
ЗСД: новые зоны и тарифы
«Исаакий наш»
Битва за Исаакий на Потешном поле
Блокада: Железные герои войны
Грифоны Банковского моста уберегли от "наездов по понятиям"
Смольный встает на велодорожку
Говорим и показываем
Главное
Последнее

РПЦ на 49 лет передали Сампсониевский собор

В Озерках ныряют в прорубь крепкие мужчины в костюмах снежинок

В ЮАР рой пчёл остановил спортивный матч

Итоги недели с Андреем Константиновым: Донбасс в огне

Алина Циопа

На фестивале цветов в Таиланде выбирают королев красоты

Капитан "Зенита" Артем Дзюба, фото: Петр Ковалев

Капитан, капитанишка, капитанище: Об Артеме Дзюбе - для блондинок

Новости компаний
Царскосельский каток
03.02.2017 16:59
«Терминал-Ресурс» приглашает на Царскосельский каток
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает всех посетить Царскосельский каток на Треугольной площади
«Уральские авиалинии»
03.02.2017 09:00
"Уральские авиалинии" запускают теплую акцию в Санкт-Петербурге
Уже мечтаете о жарком лете и незабываемом отпуске? «Уральские авиалинии» помогут настроиться на лето 2017. Авиакомпания раскрасила крупные мегаполисы страны яркими QR-кодам
Tele2
02.02.2017 17:55
Tele2 подключает к сети LTE-450 через мобильных агентов
Tele2 запускает бесплатные выездные консультации мобильных агентов Skylink. Теперь жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут вызвать представителя компании в любую точку региона для консультации и подключения к сети скоростного интернета LTE-450.
«Новоорловский»
31.01.2017 14:27
ЮИТ передает ключи от «Новоорловского»
Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче квартир в домах первой очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», создающийся по проекту известного испанского архитектора Рикардо Бофилла
ГК «РосСтройИнвест»
27.01.2017 20:01
Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»
В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00
В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод
В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
www.key.ru
27.01.2017 12:20
КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК
Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
ЖК YolkkiVillage
27.01.2017 10:44
Завершается монтаж внутреннего электроснабжения в ЖК YolkkiVillage
Монтаж внутреннего электроснабжения на объекте ЖК YolkkiVillage практически завершен. В первую очередь устанавливалась система внутреннего электроосвещения во втором и третьем корпусах первой очереди строительства “Елки Вилладж”.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
ЖК «Граффити»
25.01.2017 15:15
В ЖК «Граффити» поселится «Алиса в стране чудес»
Компания «Ойкумена» представила проект детской площадки для второй очереди ЖК «Граффити». Вдохновением стала сказка Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» - все элементы задекорированы под общую стилистику Английского парка.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.