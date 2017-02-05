Создатель сайта «Шалтай-Болтай» Аникеев дал признательные показания

Журналист Владимир Аникеев, арестованный по делу о хакерской группе «Шалтай-Болтай», признался, что является членом группы по прозвищу Льюис.

«Аникеев признает, что он Льюис из «Шалтая-Болтая», а также признает, что имел неправомерный доступ к компьютерной информации. Точную фабулу обвинения мы пока не знаем, но в деле нет никаких громких имен и секретов, нет никаких гостайн», — заявил 5 февраля РИА Новости его адвокат Руслан Коблев.

Он также подчеркнул, что уголовное дело, по которому проходит его подзащитный, является самостоятельным, а сам Аникеев незнаком с сотрудниками ФСБ, задержанными по делу о государственной измене.

Напомним, что о задержании Аникеева в Петербурге стало известно 28 января. К моменту задержания ФСБ имело оперативные данные о том, что у команды «Шалтая-Болтая» есть переписка Владислава Суркова. В конце концов ее все же опубликовали на стороннем ресурсе, но контрразведчики подозревают, что размещением занимался сам Аникеев. В «Шалтае-Болтае» опровергли причастность к взлому данной переписки.