Обвиняемый в госизмене офицер ФСБ отказался от признательных показаний

Обвиняемый по делу о госизмене в пользу США руководитель одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов отказался от собственных признательных показаний, заявил адвокат одного из фигурантов дела Иван Павлов.

«Михайлов — не мой клиент, но мне известно, что он отказался от первоначальных признательных показаний», — приводит 5 февраля слова Павлова «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Адвокат также отказался отвечать на вопрос о том, признали ли свою вину еще два человека, проходящие в качестве фигурантов по данному делу.

Напомним, что ФСБ расследует дело в отношении Сергея Михайлова по подозрению в нарушении ст.275 УК России («Государственная измена»). По версии сотрудников спецслужбы, Михайлов получил деньги за переданные данные от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности.

25 января по этому же делу был арестован глава отдела по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Позже в компании подтвердили эту информацию.