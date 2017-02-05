Апелляционный суд отклонил запрос о восстановлении иммиграционного указа Трампа

Апелляционный суд девятого округа США отклонил апелляцию Минюста страны на решение суда о приостановке действия миграционного указа президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает информагентство Reuters, однако не приводит обоснование судебного решения. В Апелляционном суде девятого округа США лишь заявили, что ответ Минюста на это решение ожидается в понедельник, 6 февраля.

Министерство юстиции США подало апелляцию в ночь на 5 февраля.

Ранее Министерство внутренней безопасности США в соответствии с решением суда приостановило исполнение указа о запрете въезда граждан из некоторых стран на территорию США и сообщило, что возобновит стандартную процедуру проверки пассажиров.