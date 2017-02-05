В Анкаре задержали 60 подозреваемых в связях с ИГ

В Анкаре полиция Турции в ходе антитеррористической операции задержала 60 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство», сообщает Anadolu.

По данным источников в правоохранительных органах, операция была проведена утром 5 февраля. Большинство задержанных — иностранцы. Их обвинили в членстве в террористической организации.

Полиция также провела похожие операции в Стамбуле и провинциях Измир и Коджаэли.

В Стамбуле и Коджаэли всего были задержаны 18 человек, 14 из них — иностранцы, включая 10 детей. По данным источников, не менее 8 задержанных в Измире готовили теракт.

Ранее сообщалось, что Турция в рамках операции «Щит Евфрата» в результате авиаударов и боев в районах Эль-Баб и Бзагах на севере Сирии за сутки ликвидировала 51 террориста.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.