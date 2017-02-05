Владелец «Абрау-Дюрсо» прогнозирует рост цен на шампанское

Цены на недорогое шампанское в России могут вырасти в 2017 году на 15% из-за увеличения акциза, прогнозирует президент и владелец винного дома «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

По его словам, в премиальном сегменте рост акциза на 10 руб. не сильно повлияет на стоимость шампанского, это будет отражаться на «народном сегменте».

«Чем меньше общая цена вина, тем большую роль играет доля акциза в этом вине. К сожалению, по массовому потребителю это будет бить, цены поднимутся как минимум на 10-15%, точнее сложно предсказать», — сказал Титов в интервью RNS.

Повышение акцизов на вино принесет в бюджет 2 млрд руб. дополнительных сборов, но для бизнеса это негативный сигнал, считает Титов. «Мне кажется, это не тот результат, который очень важен для государственной казны. А бизнес демотивирован и отвернулся от дальнейших перспектив», — подчеркнул он.

С 1 января 2017 года в России выросли ставки акцизов на алкоголь. В частности, ставка акциза на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, выросла на 10 руб. — до 36 рублей за литр.