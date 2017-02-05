Трамп ответил ведущему Fox News на критику Путина

Президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News ответил на реплику ведущего, который стал критиковать Владимира Путина, заявив о готовности контактировать с главой российского государства

Как сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post, Трамп дал интервью ведущему Fox News Биллу О'Рейли, выдержки из которого стали известны СМИ. Журналист стал расспрашивать главу Белого дома о том, что он думает о Путине.

«Я уважаю Путина. На самом деле я уважаю многих людей, но это не значит, что я со всеми смогу поладить», – подчеркнул Трамп. «Но Путин – убийца», – заявил О'Рейли. «Есть много убийц. У нас много убийц. Вы что, думаете наша страна такая уж невинная?» – в ответ сказал Трамп.

Американский президент подчеркнул, что, по его мнению, «США лучше ладить с Россией, чем наоборот».

«Если Россия помогает нам в борьбе с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией) и исламским терроризмом, а эта борьба является основной, то это хорошо», – сказал Трамп.