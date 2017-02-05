Рогозин о продлении санкций ЕС: Нам на это начихать

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин, курирующий развитие военно-промышленного комплекса, пренебрежительно прокомментировал информацию информагентства Bloomberg о намерении Евросоюза продлить еще на полгода санкции в отношении более 100 граждан России и Украины.

«Вопрос к Bloomberg: А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?» — написал Рогозин в Twitter 5 февраля.

По данным источников Bloomberg, ЕС планирует в середине марта продлить еще на полгода санкции в отношении более 100 граждан России и Украины. Эти санкции, относящиеся к категории персональных, предполагают под собой замораживание активов и запрет на въезд в страны блока. Среди прочих продление этих санкций коснется совладельца «СМП Банка» Аркадия Ротенберга и крупнейшего акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука.

ЕС, США, и несколько других стран ввели санкции в отношении России в марте 2014 года в связи с присоединением Крыма. США и ЕС постепенно расширяют список российских и физических юридических лиц, в отношении которых действуют ограничения.