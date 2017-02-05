В США школьника ударили из-за пропрезидентских взглядов

В американском городе Сент-Луис, штат Миссури, группа подростков повела себя агрессивно в отношении 12-летнего школьника из-за его кепки с лозунгом президента США Дональда Трампа — Make America Great Again (англ. «Вернем Америке величие»).

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на местный телеканал KMOV 4 февраля, мальчика ударили во время ссоры по поводу стены, которую Трамп намерен построить на границе с Мексикой. В сети появилась видеозапись инцидента.

В школе, где обучаются подростки, пообещали разобраться в ситуации, отметив, что зачинщикам драки грозят последствия.