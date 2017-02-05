На Малой Морской подстрелили двоих петербуржцев

Двое жителей Петербурга получили огнестрельные ранения в центре города в субботу утром. Их обидчик успел скрыться.

Как стало известно «Фонтанке», в семь часов утра 4 февраля мужчины были у дома 11 по Малой Морской улице. Там они поссорились с неизвестным, который закончил спор двумя выстрелами из травматического пистолета, угодив одному потерпевшему в бедро, а другому в живот. Оба были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Стрелка разыскивают.