Петербуржца подозревают в изнасиловании первоклассницы

Мама первоклассницы заявила об изнасиловании дочери в Невском районе Петербурга в минувшую субботу. В преступлении она подозревает человека из ближайшего окружения.

Как стало известно «Фонтанке», 4 февраля женщина обратилась в полицию с заявлением о систематическом насилии над 8-летним ребенком, в котором она подозревает своего соседа. По ее словам, мужчина регулярно бывал у них в гостях. Первый эпизод, со слов матери, произошел, когда дочери было пять лет.

Возбуждено уголовное дело, полиция разыскивает подозреваемого.