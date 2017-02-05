Трамп и Порошенко договорились о прекращении огня в Донбассе

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Петр Порошенко в ночь с субботы на воскресенье провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд проблем и вопросы сотрудничества стран.

Как сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко, которого цитирует «Газета.ру», Порошенко поздравил Трампа с инаугурацией и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией.

«Особое внимание было уделено урегулированию ситуации в Донбассе и достижения мира политико-дипломатическим путем. Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации прежде всего в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня», — отметил Цеголко.

Украинский президент также поблагодарил американского лидера «за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Трамп и Порошенко обсудили и предстоящий визит президента Украины в Вашингтон. Для подготовки визита Порошенко в США отправится глава МИД Украины Павел Климкин.