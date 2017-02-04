В Петербурге приезжего пытаются спасти от депортации в Северную Корею
Для защиты гражданина Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Цой Мен Бока петербургские правозащитники запросили в Европейском суде по правам человека «охранный ордер». Об этом «Фонтанке» 4 февраля сообщила адвокат центра «Мемориал» Ольга Цейтлина.
Северокореец работал в трудовом лагере в Приморском крае, откуда бежал еще в 1999 году и проживал в Санкт-Петербурге
По словам Ольги Цейтлиной в минувший в четверг Цой Мен Бока посетили сотрудники ФСБ, пытавшиеся уговорить диссидента подписать какие-то бумаги на русском языке. «Их суть он, естественно, не понимал. Возможно ему подсунули добровольные отказы от жалоб и согласие на возвращение в КНДР», – пояснила адвокат.
Судебное решение вступит в силу только 10 февраля, но правозащитники намерены его оспорить. Они убеждены, что в КНДР не вернувшегося репатрианта неминуемо ждет смерть. Для его спасения адвокаты уже направили в Страсбург специальный запрос, по которому может быть принято исключающее депортацию оперативное решение. Практика Европейского суда и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев свидетельствует, что исходя из обстановки в Северной Корее, принудительный возврат в эту страну невозможен.