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04.02.2017 22:23
11 Комментариев

Похищенный бриллиант за 6 миллионов нашёлся в организме туриста из Китая

Украденный с выставки в Петербурге бриллиант вероятнее всего находится в желудке у китайского туриста. Задержанный мужчина находится под наблюдением в больнице.

Как стало известно «Фонтанке» от медиков, подозреваемый в подмене драгоценного камня турист был доставлен в одну из клиник на юго-западе города. По предварительной информации, бриллиант он проглотил. С приезжим работают врачи.

Напомним, камень стоимостью 6 миллионов рублей пропал с выставки ювелирных изделий в Пушкинском районе Петербурга 1 февраля. Его незаметно подменили на фальшивку. В тот же день по подозрению в краже бриллианта задержали двоих туристов из Китая.


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комментарии пользователей (11)
peter_irich
5 февраля 2017 г. 00:13
Не знаю, как бриллиант, а неограненный проглоченный алмаз просто разрежет кишечник. Если бриллиант был в какой-то оболочке, тогда может быть. Пётр.
Stargazer
4 февраля 2017 г. 23:57
Иванов Ив Ив: Да он сам зашьёт. Китайцы — они всё могут. Иголку с ниткой дать и пинка под зад.
Иванов Ив Ив
4 февраля 2017 г. 23:54
Stargazer: предстоит операция по изятию вещдока, обратно можно не зашивать.
Иванов Ив Ив
4 февраля 2017 г. 23:51
Служба охраны, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
GeneKuk
4 февраля 2017 г. 23:41
Во всех фильмах про ограбления болею за грабителей. Подозреваю, что не один такой.
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