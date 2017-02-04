Похищенный бриллиант за 6 миллионов нашёлся в организме туриста из Китая

Украденный с выставки в Петербурге бриллиант вероятнее всего находится в желудке у китайского туриста. Задержанный мужчина находится под наблюдением в больнице.

Как стало известно «Фонтанке» от медиков, подозреваемый в подмене драгоценного камня турист был доставлен в одну из клиник на юго-западе города. По предварительной информации, бриллиант он проглотил. С приезжим работают врачи.

Напомним, камень стоимостью 6 миллионов рублей пропал с выставки ювелирных изделий в Пушкинском районе Петербурга 1 февраля. Его незаметно подменили на фальшивку. В тот же день по подозрению в краже бриллианта задержали двоих туристов из Китая.