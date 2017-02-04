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04.02.2017 21:53

На Васильевском дом залило кипятком от чердака до подвала

Дореволюционный дом пострадал от коммунальной аварии на Васильевском острове в Петербурге в субботу. Все этажи залило горячей водой.

Как сообщили "Фонтанке" жители доходного дома №21 по 14-й линии В.О., вечером 4 февраля кто-то свернул кран на чердаке, откуда полился кипяток. Перекрытия в доме практически не удерживают воду, поэтому она пролилась через него насквозь. Жители опасаются, что у них могут обвалится потолки. "Дом старый, перекрытия – дранка, возможно их обрушение", – пишут жильцы затопленных квартир. 

На Васильевском дом залило кипятком от чердака до подвала

Аварийная служба, по словам очевидцев, закрыла кран спустя час после начала аварии. Сейчас вода перестала капать на головы жильцов и они обеспокоились тем, что никто не фиксирует нанесённый потопом ущерб. 

На момент публикации получить комментарии от управляющей компании, ЖКС №2 Василеостровского района, не удалось.


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