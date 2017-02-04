На Васильевском дом залило кипятком от чердака до подвала

Дореволюционный дом пострадал от коммунальной аварии на Васильевском острове в Петербурге в субботу. Все этажи залило горячей водой.

Как сообщили "Фонтанке" жители доходного дома №21 по 14-й линии В.О., вечером 4 февраля кто-то свернул кран на чердаке, откуда полился кипяток. Перекрытия в доме практически не удерживают воду, поэтому она пролилась через него насквозь. Жители опасаются, что у них могут обвалится потолки. "Дом старый, перекрытия – дранка, возможно их обрушение", – пишут жильцы затопленных квартир.

Аварийная служба, по словам очевидцев, закрыла кран спустя час после начала аварии. Сейчас вода перестала капать на головы жильцов и они обеспокоились тем, что никто не фиксирует нанесённый потопом ущерб.

На момент публикации получить комментарии от управляющей компании, ЖКС №2 Василеостровского района, не удалось.