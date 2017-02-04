Марин Ле Пен официально начала президентскую кампанию

Съезд «Национального фронта» начал работу в Лионе 4 февраля. На нем Марин Ле Пен официально и объявила о своем участии в президентской кампании.

Выступая перед собравшимися, она обнародовала манифест из 144 обязательств, — передает «Эхо Москвы» со ссылкой на Рейтер. Среди них – выход из зоны евро, введение новых налогов при найме иностранцев, снижение пенсионного возраста и увеличение ряда социальных выплат. При этом она обещает снизить налоги для малого бизнеса, а также подоходный налог.

«Цель этой программы – в том, чтобы вернуть Франции свободу, а французам – голос», — пообещала лидер «Национального фронта», предваряя манифест. Ле Пен настаивает, что на президентских выборах будут конкурировать два противоположенных пути развития Франции: это точка зрения сторонников глобализации, которую разделяют, по ее словам, все ее противники, и «патриотический» взгляд, который воплощает она сама.

Пока, согласно опросам, Марин Ле Пен выиграет первый тур, однако не сможет набрать абсолютного большинства голосов, так что скорее всего Францию будет ждать еще и второй тур. Пару Ле Пен могут составить кандидат от правых Франсуа Фийон или центрист, бывший министр экономики Эммануэль Макрон.

Напомним, что действующий президент Франции Франсуа Олланд решил не участвовать в выборах предстоящей весной.