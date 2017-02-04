На Украине заявили об отказе Москвы экстрадировать 12 бывших бойцов «Беркута»

Москва отказалась экстрадировать на Украину 12 бывших бойцов спецподразделения «Беркут». Соответствующее заявление в интервью телеканалу «112 Украина» в субботу, 4 февраля, сделал глава отдела спецрасследований Генпрокуратуры республики Сергей Горбатюк, сообщает издание «Українські Новини».

Он отметил, что всего ГПУ отправила запрос на выдачу 21 человека. «На сегодня пришли ответы, что 12 человек получили гражданство РФ (...) Они отказывают в экстрадиции, так как они являются гражданами России», — приводит Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости слова Горбатюка, который отметил, что еще по девяти лицам ответа от Москвы пока нет.

Агентство отмечает, что эти беркутовцы входили в отряд, который подозревается в причастности к расстрелу людей во время беспорядков на Майдане в феврале 2014 года. Пятеро из них находятся под стражей на Украине.