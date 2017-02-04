В Москве на коляску с грудным ребенком сбросили снег с крыши

На коляску с грудным ребенком в Москве упал снег. Инцидент, в результате которого малыш оказался в больнице, произошел днем 4 февраля.

Как сообщает ГСУ СК РФ по Москве, мальчик пострадал на Палехской улице. Родители гуляли с сыном в то время, как с крыши дома сбрасывали снег, который попал на коляску.

Ребенка госпитализировали, в настоящий момент его обследуют врачи.

По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью. Следователи устанавливают сотрудников управляющей компании, отвечавших за уборку.