Горловка обесточена после подрыва ЛЭП

Представитель министерства обороны ДНР заявил, что в результате подрыва украинскими силовиками линий электропередачи под Луганском город Горловка оказался 4 февраля обесточен, передает РИА Новости.

«В районе населенного пункта Светлодарск на территории, контролируемой ВСУ, силовики подорвали в 14.30 линию электропередачи, в результате чего весь город Горловка остался без света», — сказали в ведомстве.

По словам представителя командования, электропитание города будет осуществляться из близлежащих населенных пунктов Енакиево и Макеевка.

Ранее специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в своем твиттере заявила о приостановке восстановительных работ в Авдеевке из-за обстрелов.