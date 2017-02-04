Тариф «Платона» удвоится с середины апреля

Тариф для перевозчиков в системе «Платон» будет увеличен до 3,06 руб. с 15 апреля 2017 года. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном накануне, 3 февраля, на сайте кабинета министров.

Таким образом, пишет «Газета.ру», в Белом доме отказались от предложения Минтранса повышать тариф в два этапа. Ранее в министерстве предлагали с 1 февраля увеличить тариф до 2,61 руб., а с 1 июня 2017-го — до 3,06 руб.

В правительстве рассчитывают, что за счет роста тарифа бюджет получит около 30 млрд руб. за 2017 год.