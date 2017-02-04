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04.02.2017 19:37

В финале St. Petersburg Ladies Trophy сыграют Путинцева и Младенович

Определились финалистки теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy сегодня, 4 февраля, в Петербурге. Это представительница Казахстана Юлия Путинцева и француженка Кристина Младенович.

В полуфинале Путинцева в трех сетах (3:6, 6:4, 6:4) обыграла словачку Доминику Цибулкову. В свою очередь Младенович также в трех сетах (6:4, 2:6, 2:6) была сильнее россиянки Натальи Вихлянцевой.

Финал пройдет завтра, 5 февраля, на «СИБУР Арене».

Напомним, единственная представительница Петербурга Светлана Кузнецова выбыла на стадии четвертьфинала, проиграв будущей финалистке Юлии Путинцевой.


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