В финале St. Petersburg Ladies Trophy сыграют Путинцева и Младенович
Определились финалистки теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy сегодня, 4 февраля, в Петербурге. Это представительница Казахстана Юлия Путинцева и француженка Кристина Младенович.
В полуфинале Путинцева в трех сетах (3:6, 6:4, 6:4) обыграла словачку Доминику Цибулкову. В свою очередь Младенович также в трех сетах (6:4, 2:6, 2:6) была сильнее россиянки Натальи Вихлянцевой.
Финал пройдет завтра, 5 февраля, на «СИБУР Арене».
Напомним, единственная представительница Петербурга Светлана Кузнецова выбыла на стадии четвертьфинала, проиграв будущей финалистке Юлии Путинцевой.